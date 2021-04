Europeisk superliga i fotball: Dette veit vi så langt

sport

– Kven skal delta?

– 15 faste klubbar er planlagde med, tolv allereie klare: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United og Tottenham frå England. Atlético Madrid, Barcelona og Real Madrid frå Spania. Inter, Juventus og Milan frå Italia. Dei er sikra plass uansett resultat og har permanent deltaking. I tillegg skal fem klubbar kvalifisere seg for kvar sesong. Det er uklart kva kriterium som blir lagde til grunn for at desse kjem med.

– Kven leier organisasjonen?

– Real Madrid-president Florentino Pérez blir styreleiar og har Andrea Agnelli (Juventus) og Joel Glazer (Manchester United) med seg som næraste støttespelarar.

– Når kan ligaen starte opp?

– Klubbane ønskjer å gå i gang «så fort som mogleg». Det er uklart om det kan bety allereie hausten 2021.

– Kor mange kampar blir det?

– Det skal spelast i to grupper med ti lag i kvar. Det gir garantert 18 kampar per lag. Dei tre beste i kvar pulje er sikra plass i kvartfinalen. Firarane og femmarane spelar så om dei to siste plassane i første cuprunde. Turneringa er planlagd avvikla i perioden september-mars kvar sesong.

– Når blir kampane spelte?

– Midtvekekampar med unntak av finalen som blir spelt i helg.

– Kva er dei økonomiske rammene?

– Cirka 37 milliardar kroner skal i første omgang fordelast. Det betyr cirka 2,5 milliardar til kvar av dei 15 «faste» klubbane. Det er nesten tre gonger meir enn kva vinnaren av Meisterligaen i 2020 fekk frå Uefa.

– Kva betyr ein ny europeisk superliga for Uefas Champions League?

– Den vil få eit kraftig B-stempel dersom dei 20 beste klubbane i Europa hoppar av og går for superligaen. Det vil òg gjere at TV-inntektene fell for Meisterligaen.

– Korleis har Uefa reagert på planane?

– Uefa har fordømt prosjektet: «Vi vil vurdere alle tilgjengelege tiltak, både juridiske og sportslege, for å hindre at dette skjer. Fotball er basert på opne konkurransar grunna i sportslege merittar, og det kan ikkje vere annleis», skreiv Uefa i ei pressemelding søndag.

– Kva seier utbrytarklubbane?

– Dei er offensive og ser på nyvinninga som eit viktig og riktig skritt. «Danninga av Super League kjem i ei tid der den globale pandemien har akselerert ustabiliteten i dagens økonomiske modell for europeisk fotball. I ein rekke år har vi hatt eit mål om å forbetre kvaliteten og intensiteten i eksisterande europeiske turneringar, og å skape eit format der toppklubbar og -spelarar kan konkurrere regelmessig», skriv klubbane i ei pressemelding.

(Kjelder: Uefa, The Times, BBC og DPA)

