Spanias største avis: – Uaktuelt å selje Ødegaard

Avisa har svært gode kjelder i Real Madrid og treffer ofte med analysane sine. Marca går nøye gjennom planane til Real for sommaren.

Det blir slått klart fast at Ødegaard ikkje under noko omstende kjem til å bli seld. Saman med Vinicius Junior, Rodrygo Goes og Fede Valverde blir han kalla ein «nøkkelbrikke i framtidsplanane». Det er desse fire som lyser opp førstesida i papirutgåva.

Ødegaard er for tida på utlån i Arsenal, men ankelskadd.

På kommentarplass skreiv Marca torsdag at Ødegaard bør lære av Valverde og ha tolmod og kjempe for plassen på laget.

Nordmannen kravde å bli lånt ut i vinter, og valet fall på Arsenal.

Marca skriv òg at Real ikkje har gitt opp håpet om å hente både Erling Braut Haaland og Kylian Mbappé til sommaren.

Det ligg òg an til ei utreinsking i stallen, og spelarar som Gareth Bale (lånt ut til Tottenham), Isco og Marcelo ligg tynt an. Desse har òg svært høge lønningar.

