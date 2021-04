Smitteutbrot i Jarsteins klubb skaper tysk fotballkaos – nytt tilfelle påvist

sport

Seint torsdag kveld opplyste den tyske hovudstadsklubben at ytterlegare ein spelar, Marvin Plattenhardt, hadde testa positivt på koronaviruset. Tidlegare på dagen hadde Hertha stadfesta smitte hos trenar Paul Dardai, ein av assistentane hans og spissen Dodi Lukebakio.

Landslagsmålvakt Rune Almenning Jarstein testa på si side positivt etter å ha returnert til klubblaget frå landslagssamling nyleg.

På eigne nettsider opplyser Hertha Berlin at klubben har bede den tyske ligaen (DFL) om at dei tre neste seriekampane mot Mainz, Freiburg og Schalke blir utsette.

– Som eit resultat av smittetilfella som har oppstått, er vi no tvinga til å gå i karantene i to veker heime. Frå eit helsemessig perspektiv, er det absolutt det rette grepet. Frå ein sportsleg ståstad rammar det oss naturlegvis, i og med at vi no må spele seks Bundesliga-kampar før sesongen blir avslutta 22. mai, seier sportsdirektør Arne Friedrich i ei fråsegn.

Speleplanen til klubbane som skulle møtt Hertha i vekene som kjem, blir òg ramma av karantene-situasjonen.

