Truleg høgdehus-ja for norske idrettsutøvarar: Tufte kan få moglegheita i juni

Idrettsstyret støttar forslaget til Norges Friidrettsforbund om å oppheve høgdehusforbodet. Det kom fram på ein pressekonferanse etter idrettsstyremøtet denne veka.

– Det har vore gode og opne diskusjonar i Idrettsstyret, sa visepresident Vibecke Sørensen etter vedtaket.

– I utgangspunktet er dette ei bra sak for toppidretten. Vi har alltid respektert avgjerda til idrettsforbundet om den saka. Vi har stelt oss til at det ikkje var aktuelt med høgdehus sjølv om det har vore eit konkurransefortrinn for dei som har moglegheita og ikkje har reglar mot det, seier Olaf Tufte til NTB.

Han er svært oppteken av at bruk av slike verkemiddel må regulerast.

– Om høgdehus skal bli lovleg, så håpar eg det er med nokre restriksjonar slik at høgdehus ikkje er fritt vilt og at ein kan få det i konfirmasjonsgåve, og at ein byrjar med høgdehus i ung alder, seier Tufte.

Han kan komme til å få dra nytte at eit oppheva forbod rett i forkant av OL.

Like vilkår

NIF-visepresident Sørensen peika mellom anna på at eit viktig moment er at norske utøvarar skal ha like vilkår som konkurrentane.

– Når Idrettsstyret no seier at vi støttar forslaget frå friidrettsforbundet om å oppheve forbodet, så er det fordi vi meiner vi har utarbeidd gode verdiar og gode treningskulturar. Denne organisasjonen er moden for oppheve eit særnorsk forbod, sa Sørensen.

I januar fekk utøvarane nei på førespurnaden om å få eit mellombels fritak frå forbodet.

– Eg forstår frustrasjonen til utøvarane, sa idrettspresident Berit Kjøll torsdag.

Dryger

Utøvarane kan gløyme å få innvilga eit unntak frå forbodet før saka er behandla i slutten av mai.

– Det er ikkje diskutert og ikkje aktuelt, sa Kjøll til NTB.

Det skal no setjast ned ei breitt samansett gruppe som skal utarbeide retningslinjer for bruk av såkalla simulert høgd.

Fleire trenarar og utøvarar har teke til orde for at det i pandemi-perioden burde givast moglegheit for simulert høgdetrening i Noreg.

Noreg er åleine om å ha eit generelt forbod (innført i 2003) mot høgdehus, høgdetelt eller anna tilsvarande utstyr. Dette er innretningar som gjer at ein kan trene og opphalde seg i tynn luft og dermed auke talet på raude blodceller.

Ingebrigtsen-brørne er for tida i Spania for å trene i høgda.

OL i Tokyo blir arrangert i perioden 23. juli til 8. august.

