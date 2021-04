Toppleiar i japansk regjeringsparti ser ikkje bort frå OL-avlysing

sport

Toshihiro Nikai seier i eit TV-intervju at Japan må «gi opp» OL viss smittespreiinga held fram med å auke.

– Vi kjem utan tvil til å avlyse om det ikkje lenger er mogleg, seier 82-åringen, ifølgje nyheitsbyrået Kyodo.

Nikai er generalsekretær i Det liberaldemokratiske partiet, som sidan i fjor haust har sete med regjeringsmakta i Japan. Toppleiaren er kjend for å vere fritalande.

Onsdag var det 100 dagar til Tokyo-OL. Leikane skulle vore arrangerte i fjor sommar, men koronapandemien tvinga fram ei utsetjing. Offisielt har det sidan vorte sagt at leikane skal gjennomførast, men Nikais utsegner bidreg til å så tvil.

Over lang tid har det vore motstand i det japanske befolkninga mot å arrangere OL under ein pandemi. Nyleg viste ei undersøking frå Kyodo at sju av ti japanarar vil at leikane skal utsetjast på nytt eller avlysast heilt.

Torsdag var emneknaggen «avlys OL» svært populært på Twitter i Japan. På kort tid var det lagt ut over 300.000 meldingar frå ulike brukarar.

Dei siste dagane er det på nytt slått alarm rundt den japanske koronasituasjonen. Den medisinske topprådgivaren i landet, Shigeru Omi, har erkjent at Japan er inne i den fjerde bølgja si i pandemien.

Opningsseremonien i OL er sett til 23. juli.

