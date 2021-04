Stjernesund tok NM-gull i storslalåm

sport

Sigersmarginen enda på 0,59 sekund. Stjernesund leidde med åtte hundredelar på Monsen etter første omgang.

Duoen var i ein klasse for seg. Det skilde heile 2,27 sekund til Andrine Mårstøl på bronseplass.

NM-gullet er Stjernesunds første i karrieren. Tidlegare i vinter var den 24 år gamle Hakadal-utøvaren med på å ta VM-gull for Noreg i blanda lagkonkurranse i parallellslalåm.

Monsen vart noregsmeister i storslalåm i 2019.

Martine Fosmo Nyberg låg best an i kampen om den siste pallplassen. Ho hadde eit 36 hundredelars forsprang på Mårstøl, men tapte over halvsekundet i finaleomgangen og vart skyvd ned eitt hakk.

Skiforbundet hadde i utgangspunktet planlagt å køyre fulle klassar i NM, men det føresette lettar i nasjonale tiltak og restriksjonar. Det skjedde ikkje, og dermed kan berre dei 50 best rangerte av dei påmelde i kvar disiplin stille på startstreken.

Meisterskapen rundar av den norske alpinsesongen. Verdscupen vart avslutta for snautt fire veker sidan.

Slik er resten av NM-programmet på Oppdal:

* Fredag: Storslalåm menn

* Laurdag: Slalåm menn

* Søndag: Slalåm kvinner.

