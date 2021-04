Slik blir opninga på Eliteserien – amputerte rundar innleier sesongen

sport

Torsdag offentleggjorde Norges Fotballforbund det reviderte kampoppsettet for landets øvste fotballiga. Der er det mellom anna teke høgd for ønsket til enkeltklubbar om forseinka opning, og også tilrettelagt for dei klubbane som skal spele viktige kampar i Europa.

Eliteserien blir sparka i gang søndag 9. mai. Føresetnaden er at styresmaktene gir grønt lys for å starte opp med seriespel. Ei endeleg avklaring er varsla same veke som dei første kampane etter planen skal spelast.

Samtidig har fleire eliteserieklubbar bede Norges Fotballforbund om å få utsett dei to første kampane sine. Ei slik utsetjing vil gi ei ekstra veke til førebuingar i kjølvatnet av den siste tidas treningsnekt i mellom anna Viken. Det ønsket har NFF innvilga.

Dermed blir ikkje Stabæk, Lillestrøm, Sarpsborg, Mjøndalen, Haugesund og Strømsgodset å sjå på banen i opningshelga til Eliteserien. Berre fem kampar blir spelte. Det er:

Molde – Kristiansund, Viking – Brann, Bodø/Glimt-Tromsø, Vålerenga – Rosenborg og Odd – Sandefjord.

Kampen mellom Odd og Sandefjord tilhøyrer runde to.

(©NPK)