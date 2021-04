Japansk toppolitikar: OL-avlysing framleis på bordet

sport

Toshihiro Nikai seier i eit intervju med TV-kanalen TBs at Japan må «gi opp» OL viss smittetala held fram å auke.

– Vi må ta ei avgjerd basert på situasjonen vi er i. Viss det ikkje lenger er mogleg, må vi avlyse utan å nøle, seier 82-åringen.

Nikai er generalsekretær i Det liberaldemokratiske partiet (LDP). Han er kjend for å vere fritalande.

– Bidreg leikane til smittespreiing, veit eg ikkje kva OL er til for, seier toppolitikaren.

Ingen tilskodarar?

Onsdag var det 100 dagar til Tokyo-OL. Leikane skulle vore arrangerte i fjor sommar, men koronapandemien tvinga fram ei utsetjing. Offisielt har det sidan vorte sagt at leikane skal gjennomførast, men Nikais utspel bidreg til å så tvil.

Ei anonym LDP-kjelde avviser utsegnene til nyheitsbyrået Jiji. Der er bodskapen at «OL ikke blir avlyst».

Japans vaksineminister Taro Kono blir i avisa Asahi sitert på at det kan gå mot leikar heilt utan publikum.

– Vi skal arrangere OL på ein måte som er gjennomførbar. Kanskje kan det skje utan tilskodarar, seier han.

Stor motstand

Over lang tid har det vore motstand i det japanske befolkninga mot å arrangere OL under ein pandemi. Nyleg viste ei undersøking frå nyheitsbyrået Kyodo at sju av ti japanarar vil at leikane skal utsetjast på nytt eller avlysast heilt.

Torsdag var emneknaggen «avlys OL» svært populær på Twitter i Japan. På kort tid var det lagt ut over 300.000 meldingar frå ulike brukarar.

Dei siste dagane er det på nytt slått alarm om den japanske koronasituasjonen. Den medisinske topprådgivaren i landet, Shigeru Omi, har erkjent at Japan er inne i den fjerde bølgja i pandemien.

Meiner det ikkje er trygt

Vaksineutrullinga går tregt hos OLs vertsnasjon. Berre 1,1 av 126 millionar innbyggjarar har til no fått første dose av Pfizer-vaksinen, som er den einaste varianten Japan hittil har godkjent.

Medisinske fagfolk har åtvara om at OL utgjer ein risiko. Fire ekspertar skreiv denne veka i British Medical Journal at planane bør bli vurderte på nytt.

«Internasjonale massemønstringer som Tokyo-OL er fortsatt verken trygt eller sikkert», står det mellom anna i artikkelen.

Visepresident John Coates i Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) er sikker på at ei avlysing ikkje blir vurdert av den japanske arrangøren.

– Sjølvsagt er vi bekymra, og tryggleik blir er alltid vår førsteprioritet, men vi meiner vi er førebudde på dei verste scenarioa, sa Coates onsdag.

Opningsseremonien i OL er sett til 23. juli.

