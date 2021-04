Gullhåpa gjer comeback etter skadetrøbbel

sport

Dei fortel til VG at dei er sugne på å konkurrere. Mol har slite med ein skade i fleire månader.

– Det har vore framgang, og så tilbake igjen til start. Det er kanskje ikkje heilt på topp fysisk enno. Eg har ikkje fått trena så mykje med ball som eg kunne ønskt. Så dette blir ein solid test, og vi får sjå om eg framleis har nivået inne, seier Mol.

– Eg slit i alle fall ikkje med beinskjørheit, men det var det eg fekk fortalt der og då, at det kunne vere det. På det tidspunktet var eg litt rådvill, og eg visste ikkje kva eg skulle gjere. Eg vart send rundt omkring til ulike spesialistar som skulle sjekke det og det, og så fekk eg fortalt at «det her er det du slit med». Og eg trudde jo på det.

Sandvolleyspelarane var heilt dominerande før pandemien slo til. No håpar dei på ein perfekt inngang til OL.

