Vaksinetrøbbel endrar ikkje Olympiatoppens syn før OL

Med tittelen «Det blir leker» heldt Olympiatoppen eit digitalt pressemøte onsdag.

– Vi føler oss trygge, opna toppidrettssjef Tore Øvrebø med.

Med bruken av Johnson & Johnson-vaksinen sett på vent i USA, vil utrullinga av vaksinen til Europa bli utsett. Det betyr at vaksinasjonen i Noreg kan bli forseinka i opptil tolv veker. Berre i juni skulle det komme éin million dosar frå produsenten, ifølgje Folkehelseinstituttet. Nyheitene gjer at sjansane for at mange norske OL-utøvarar får vaksine før avreise, minkar.

Dei første vaksinedosane frå Johnson & Johnson er samtidig allereie på plass i Noreg. Folkehelseinstituttet (FHI) vil torsdag avgjere kva dei skal gjere med dei og vaksinane frå AstraZeneca.

Øvrebø har signalisert at han ikkje ønskjer å starte dialog med styresmaktene om utøvar-vaksinasjon før dei har komme eit stykke ut i vaksinasjonsprogrammet.

– Det skjer ting kvar dag. Det er nye nyheiter og nye føresetnader. Då må vi tilpasse oss dei. Så må vi respektere at dette er veldig krevjande for styresmaktene å handtere når det stadig er den typen uvisse med utrullinga av vaksine, seier han til NTB.

Delta utan vaksine

Øvrebø legg til at han ikkje vil setje ein tidsfrist for når utøvarar treng å vaksinere seg før avreise.

– Vi høyrer på til arrangørane og IOCs bodskap at ein kan delta utan vaksine. Nasjonar har ulike tilnærmingar til vaksinasjon av utøvarar. Det er ikkje unisont at nasjonar prioriterer utøvarane sine føre andre, seier Øvrebø.

– Vi høyrer på til røyndommen som gjeld. Den klare meldinga frå arrangøren er at ein kan delta utan å vere vaksinert, legg han til.

President Thomas Bach i Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) har sagt at vaksine ikkje er eit krav for alle utøvarane som skal til OL, men at dei oppmodar til å ta han.

IOC har planlagt å tilby vaksine frå Kina til internasjonale utøvarar. Det tilbodet har Olympiatoppen tidlegare vore tydeleg på at det ikkje er aktuelt å nytte seg av.

Krevjande

Framleis er det ein krevjande situasjon for mange av dei OL-aktuelle utøvarane med tanke på manglande kvalifisering og innreisekarantenar. Der ligg den største bekymringa 100 dagar før leikane, ifølgje Olympiatoppen.

– Dei må bevege seg rundt og kan bli smitta, sa Øvrebø på mediemøtet på onsdag.

Sommaridrettssjef Marit Breivik seier at fleire utøvarar føler seg dårlegare førebudde til leikane denne gongen.

– Ein del utøvarar føler dei har dårlege vilkår i førebuingsperioden sin mellom anna på grunn av karantene. Dei torer ikkje å dra ut fordi det blir for lang karantene heime. På den måten vil ein del føle dei er dårlegare førebudd. Det er imponerande korleis dei leitar etter løysingar, men vi skal ikkje skjule at ein del situasjonar er svært krevjande for dei, sa Breivik.

Sommar-OL startar 23. juli i Tokyo.

