Toppidrettsomgrepet hindrar fire 2.-divisjonsklubbar – NFF håpar på justering

Moss, Bærum, Asker og Eidsvold Turn fekk tysdag beskjed frå Norges Fotballforbund at dei kunne ta opp att treninga sjølv om nivå 3 ikkje er omfatta av opninga, skriv VG.

Regjeringa har heile tida definert toppidrett i fotballen som dei to øvste divisjonane for kvinner og menn. NFF inkluderer òg 2.-divisjon som toppidrett, og alle klubbane i divisjonen er underlagd NFFs oppdaterte og strenge smittevernprotokoll.

Meldingane på tysdag gjaldt berre unntak for dei to øvste divisjonane i kommunane som er regulerte av tiltaksnivået A.

– Det oppstod tvil då avgrensing på dei to øvste ligaene for trening under tiltaksnivå A først vart presiserte av styresmaktene. Men seinare stod det på regjeringa.no at alle «toppidrettsutøvere» kunne trene under tiltaksnivå A. Også i utsend info frå NIF til særforbunda stod «toppidrettsutøvere» utan avgrensing, forklarer NFFs elitedirektør Lise Klaveness til NTB.

Ho opplyser at NFF har bede om avklaring frå helsestyresmaktene og håpar det kan justerast raskt.

