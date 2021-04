sport

Lingard har skåra mål på bestilling for West Ham etter at han vart lånt ut til London-klubben i januar. Åtte ligaskåringar, seks av dei på dei sju siste kampane, er den formidable fasiten så langt.

Søndag vart det to skåringar mot Leicester.

Då Ole Gunnar Solskjær onsdag møtte pressa føre europaliga-returmøtet med Granada torsdag, fekk han spørsmål om Lingard er ønskt tilbake når låneperioden går ut.

Det har vore spekulert i at West Ham ønskjer å hente midtbanemannen permanent, og fleire andre klubbar skal òg vere interesserte.

– Jesse har vore fantastisk etter at han drog. Egoistisk sett kunne vi behalde han, for han ville alltid hatt noko å bidra med. Han er fantastisk person å ha rundt seg, han er United tvers gjennom og ikkje éin gong har han klaga eller skapt problem for meg, sa Solskjær.

– Han har jobba hardt og fortente ein sjanse til å spele meir fotball. Derfor lét vi han gå til West Ham. Han fortente sjansen med tanke på det han har gjort for United, la nordmannen til.

At Lingard er ønskt tilbake, levna han ingen tvil om.

– Sjølvsagt ønskjer vi han velkommen tilbake, sa Solskjær.

Til kampen mot Granada må kristiansundaren klare seg utan Harry Maguire, Scott McTominay og Luke Shaw. Dei er alle suspenderte. Eric Bailly er skadd.

– Det er aldri positivt å ikkje ha alle tilgjengeleg, men vi har folk som er klare til å komme inn i laget. Det vart delt ut nokre tunne gule kort frå dommaren sist, men det må vi handtere, sa United-manageren.

United vann den første kampen 2–0.

