Haaland og Noreg møter Hellas til treningslandskamp

Det opplysningar Norges Fotballforbund på nettsidene sine onsdag.

Kampen blir spelt 6. juni. Frå før er det klart at Luxembourg blir motstandar fire dagar tidlegare.

Oppgjera blir del av oppkøyringa til VM-kvalifiseringskampane til hausten. Der startar Noreg med heimekamp mot Nederland.

– Desse kampane blir svært viktige med tanke på førebuingane til det tette kvalifiseringsprogrammet i haust, seier landslagssjef Ståle Solbakken.

– Hellas er nok hakket kvassare enn Luxembourg. Dei forsvarer seg godt og klarte uavgjort mot Spania på bortebane i mars. Det er ein type motstandar som vi bør ta mål av oss å slå dersom vi skal ta oss til meisterskap, legg han til.

Norges Fotballforbund tek atterhald om at styresmaktene gir innreiseløyve med fritak frå eventuelle karantenereglar på tidspunktet då kampane skal spelast.

NFF skriv òg at det ikkje er avklart om det vil vere mogleg å ha publikum til stades på kampane.

Trinn éin i gjenopningsplanen til regjeringa opnar likevel for at arrangement kan ha 600 tilskodarar, fordelt på tre kohortar a 200. Føresetnaden er at tilskodarane sit i faste tilviste plassar og at det er to meters avstand mellom kohortane.

