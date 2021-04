Dortmund-sjef om Haaland: – Trur eg veit kvar han spelar neste sesong

sport

Det går ikkje ein dag utan at det blir spekulert i fotballframtida til Haaland i internasjonal presse. Jærbuen er sett i samband med ei rekkje store klubbar i Europa.

– Eg blir sliten av det, seier sportsdirektør Watzke i eit intervju med BBC.

Han trekkjer vidare ein parallell til overgangssagaa rundt Jadon Sancho i fjor sommar. Vingen var kopla sterkt til Manchester United.

– Men han spelar framleis for Borussia Dortmund. No skriv alle at Erling Haaland kjem til å spele for Real Madrid og Barcelona neste sesong, eller for den eller den, seier Watzke.

Dortmund-leiinga har heile tida vore krystallklar på at det ikkje finst nokon planar om å sleppe den norske målmaskina allereie i overgangsvindauget i sommar.

I intervjua med BBC gjentek sportsdirektør Watzke dette.

– Den einaste måten er å sjå kvar han spelar etter 1. september. Eg trur eg veit kvar han spelar, men det er alt eg har å seie, seier han.

Dortmund-toppen understrekar òg at den økonomiske situasjonen for klubben er god, og at han ikkje hadde «ein einaste euro» i gjeld ved inngangen til pandemien. Det er dermed ingenting som tilseier at Haaland eller andre spelarar blir selde billig.

(©NPK)