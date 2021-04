Definisjon av toppidrett stoppar fire av 60 2.-divisjonsklubbar: – Det er uforståeleg

sport

Tysdag vedtok regjeringa at toppfotballen får unntak frå føresegna om treningsnekt i kommunar som er underlagde det strengaste tiltaksnivået. I etterkant oppstod det forvirring rundt kven som var omfatta av letten.

2.-divisjonsklubbane Moss, Bærum, Asker og Eidsvold Turn, som høyrer heime i Viken-kommunar med tiltaksnivå A, fekk først beskjed frå Norges Fotballforbund at dei kunne ta opp att treninga.

I etterkant kom kontrabeskjeden. Regjeringas lettar galdt berre klubbane på dei to øvste nivåa i norsk fotball.

– Det oppstod tvil då avgrensingane på dei to øvste ligaene for trening under tiltaksnivå A først vart presiserte av styresmaktene. Men seinare stod det på regjeringa.no at alle «toppidrettsutøvere» kunne trene under tiltaksnivå A. Også i utsend info frå NIF til særforbunda stod «toppidrettsutøvere» utan avgrensing, seier NFFs elitedirektør Lise Klaveness til NTB.

Ulike definisjonar

Dermed måtte forbundet trekke tilbake klarsignalet om at også Moss, Bærum, Asker og Eidsvold Turn kunne byrje å trene felles.

– Vi har i dag tidleg sendt melding til dei fire klubbane dette rammar, at dei dessverre enno ikkje kan ta opp att trening, stadfestar Klaveness overfor NTB.

Regjeringa har heile tida definert toppidrett i fotballen som dei to øvste divisjonane for kvinner og menn. NFF inkluderer òg 2.-divisjon som toppidrett, og alle klubbane i divisjonen er underlagde NFFs oppdaterte og strenge smittevernprotokoll.

– 2.-divisjon har vore inkludert i toppfotball- og toppidrettsomgrepet sidan koronautbrotet i 2020. I 2.-divisjon er fleirtalet av spelarar og støtteapparat tilsett i klubben, og over halvparten har fotballen som hovudinntektskjelda si, argumenterer Klaveness.

Elitedirektøren opplyser vidare at NFF har bede om avklaring frå helsestyresmaktene og håpar det raskt kan komme ei justering i saka.

Oppgitt

Divisjonsforeininga, som representerer klubbane i 2. divisjon, er oppgitt over at fire klubbar viste seg å ikkje vere omfatta unntaket som vart innvilga av styresmaktene tysdag.

– Dette er sjølvsagt veldig krevjande, og det er rett og slett uforståeleg at fire klubbar berre blir tekne ut på den måten som det her er gjort, seier leiar Kari Lindevik til NTB.

– Det kjennest veldig urettferdig, og det handlar om arbeidsplassar på lik linje med at dei seier at dei skal opne opp for næring. Dette er jo òg næring. Det kjennest vanskeleg at ein blir sett heilt på sidelinja, seier ho.

Til VG stadfestar Kulturdepartementet i ei fråsegn at 2.-divisjonsklubbane i Viken ikkje får trene heilt enno:

«I kommuner som er omfattet av kapittel 5A er det åpnet for ordinær trening i toppidretten. For fotball er det bare åpnet for trening på de to øverste nivåene. Klubbene i Postnord-ligaen (nivå 3) er altså ikke omfattet av åpningen i kommunene som er regulert av de forsterkede tiltakene under 5A», skriv departementet.

Vegard Skogheim, trenar i Asker, seier han allereie hadde sagt til spelarane sine at dei kunne ta opp att treninga.

– Eg blir berre heilt oppgitt viss dette stemmer. Då er det fire lag blant 60 herrelag som ikkje får lov til å trene. Eg blir nesten stum, seier Skogheim.

