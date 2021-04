Bryting: Landslagssjefen kritisk til Olympiatoppen om koronavaksine

sport

– Eg meiner vi burde stått først i køen, seier Fritz Aanes til VG.

Brytelandslaget vart ramma av ei rekkje smittetilfelle rett før den første OL-kvalifiseringa i Ungarn i mars. No førebur laget seg til den siste og avgjerande kvalifiseringa i Bulgaria 6. til 9. mai.

I motsetning til toppidrettssjef Tore Øvrebø, som meiner at dei rundt 90 OL-aktuelle norske utøvarar skal vaksinerast når det er deira tur i vaksineplanen til styresmaktene, meiner Aanes at utøvarane burde fått prioritet.

– Eg synest han i større grad burde teke omsyn til sine tilsette, toppidrettsutøvarane, og jobba for deira sak. Vaksine, seier Aanes.

Aanes meiner utøvarane burde vore vaksinerte av omsyn til folkehelsa og som garanti for at det norske folket får noko å gle seg over under Tokyo-leikane i sommar.

– Haldninga vår har heile tida vore at Olympiatoppen, som alle andre, må følgje vaksineprogrammet til styresmaktene, og at vi er klare for å diskutere vaksinasjon av OL og Paralympics-utøvarane når tida er riktig, svarar toppidrettssjef Øvrebø på kritikken frå Aanes.

