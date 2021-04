Toppidretten får unntak – eliteserien i fotball kan ta opp att fellestreningar

sport

Det stadfestar kulturminister Abid Raja overfor VG.

Ifølgje statsråden kan toppklubbane i fotballen dermed byrje å trene allereie frå tysdag ettermiddag.

– Eg er veldig glad for å kunngjere at blir det gitt opning for organisert trening for toppidrettsutøvarar. For fotballen blir dette avgrensa til dei to øvste divisjonane for kvinner og menn. Elles er det all organisert toppidrett, altså utøvarar definert av Norges idrettsforbund til å ha idretten som hovudvirke. Dei må sjølvsagt følgje smittevernprotokollane sine, seier kulturminister Raja.

Laurdag vart perioden med ekstra strenge smitteverntiltak forlengt for ei rekkje kommunar i Viken. Stabæk. Strømsgodset, Mjøndalen, Sarpsborg og Lillestrøm stod dermed i ein situasjon der dei ikkje kunne starte opp med fellestreningar før 26. april.

Norges Fotballforbund har vore tydeleg på at utan eit raskt unntak vil det bli vanskeleg å starte eliteserien som planlagt 8. og 9. mai.

No får altså toppfotballen det ønskte unntaket frå tiltaksnivå A, under føresetnad av at den oppdaterte smittevernprotokollen blir følgd.

Ei avklaring om når treningskampar blir tillatne, er venta å komme fredag. Også der har det vore stans i ein lengre periode.

– Planen er at vi kjem til å seie ja eller nei til dette 16. april, slik at dei kan starte opp treningskampane sine frå 17. april, sa kulturminister Abid Raja (V) til NTB førre veke.

Eliteserien skulle opphavleg ha starta 5. april, men måtte utsetjast som følgje av strenge smitteverntiltak.

