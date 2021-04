Toppidretten får unntak – Eliteserien i fotball startar som planlagt

sport

Det stadfestar kulturminister Abid Raja og Norges Fotballforbund overfor NTB. VG var først ute med å melde om unntaket.

Ifølgje statsråden kan toppklubbane i fotballen byrje å trene allereie frå tysdag ettermiddag. Unntaket gjeld for dei to øvste divisjonane for kvinner og menn.

– Regjeringa har vedteke at vi gjer unntak når det gjeld organisert trening for toppidrettsutøvarar i dei kommunane som har vore underlagde 5a-forskrifta. Dei har ikkje kunna trene. Det gjer vi eit unntak for frå klokka 16 i dag, seier kulturminister Raja til NTB.

Han understrekar at det i dialogen med Norges idrettsforbund har vore vesentleg å halde definisjonen av kven som er toppidrettsutøvarar «innanfor ansvarlege rammer».

– For vi er framleis i ein pandemi, seier Raja.

– Svært takksam

Laurdag vart perioden med ekstra strenge smitteverntiltak forlengt for ei rekkje kommunar i Viken. Fotballklubbene Stabæk, Strømsgodset, Mjøndalen, Sarpsborg og Lillestrøm stod dermed i ein situasjon der dei ikkje kunne starte opp med fellestreningar før tidlegast 26. april.

Norges Fotballforbund har vore tydeleg på at utan eit raskt unntak ville det bli vanskeleg å følgje den siste planen om å sparke i gang Eliteserien 8. og 9. mai.

– Vi er svært takksam for unntaket frå det strengaste tiltaksnivået. Det betyr at vi kan starte opp med seriespel i toppfotballen som planlagt, etter ein periode med førebuingar og treningskampar, seier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB.

Leif Øverland, administrerande direktør i Norsk Toppfotball (NTF) er naturleg nok òg glad for nyheita.

– Det er positivt at ting skjer som det er signalisert. Og det er positivt at smittetala i Noreg går ned så vi får ei total gjenopning av idretten. Så er vi naturlegvis glade for at vi får moglegheita til å starte opp med seriespel i mai om utviklinga går riktig veg, seier han.

Treningskamp-detaljar kjem

Toppfotballen får altså det ønskte unntaket frå tiltaksnivå A, under føresetnad av at den oppdaterte smittevernprotokollen blir følgd.

Heller ikkje treningskampar har vore tillate å gjennomføre den siste tida. Førre veke varsla kulturminister Raja overfor NTB at ei avgjerd rundt dette kunne ventast kommande fredag.

– Vi held òg prognosen med treningskampar, men detaljane vil partileiarane gi ei orientering om klokka 16 i dag. Og vi har ein plan om å prøve å halde ambisjonen om seriestart, seier kulturministeren til NTB tysdag.

Eliteserien skulle opphavleg ha starta 5. april, men måtte utsetjast som følgje av strenge smitteverntiltak. No går det altså mot opningskampar 8. og 9. mai.

Idrettspresidenten jublar

Avgjerda på tysdag frå regjeringa betyr òg at andre delar av toppidretten får unntak frå det strengaste tiltaksnivået og kan ta opp att meir normal aktivitet i kommunar som er underlagde tiltaksnivå A.

– Dette er gledelege nyheiter for toppidretten. Forbodet mot organisert trening for toppidrettsutøvarane våre i kommunar med det høgaste tiltaksnivået har skapt store utfordringar, spesielt knytt til nødvendige førebuingar mot kommande kampar, konkurransar og meisterskap nasjonalt og internasjonalt, seier idrettspresident Berit Kjøll til NTB.

Dei ulike treningsmoglegheitene som den siste tida har rådd mellom anna i toppfotballen, har skapt debatt om at det etter gjenopninga vil bli konkurrert på ulike vilkår.

– Ved å avvikle forbodet opplever eg at styresmaktene anerkjenner betydninga av fair play for norsk toppidrett, og at alle våre fremste utøvarar skal ha like konkurransevilkår. No gler vi oss over avgjerda og ser fram til ein trygg oppstart av både treningskampar og seriekampar for fleire idrettar i vekene framover, seier Kjøll.

