Ny spurtsiger til Cavendish i Tyrkia – Halvorsen med sterk fjerdeplass

Cavendish var sterkast på dei siste meterane av den 212,6 kilometer lange etappen frå Beysehir til Alanya. Dermed følgde han opp sigeren på etappen på måndag med start og mål i Konya.

Det norske Uno-X-laget er på startstreken i Tyrkia og har vore med å prege resultatlistene. Tysdag var det Kristoffer Halvorsen som viste musklar.

Sørlendingen sat i front då spurten gjekk, men nådde ikkje heilt opp. Han kryssa likevel målstreken til ein svært sterk fjerdeplass.

Belgiske Jasper Philipsen, som nyleg vann World Tour-rittet Scheldeprijs, følgde nærast etappevinnar Cavendish. Polske Stanislaw Aniolkowski vart nummer tre.

Dei to etappesigrane til Cavendish er 35-åringens aller første etter at han før årets sesong signerte for stjernespekka Deceuninck-Quick-Step. Totalt har sykkelprofilen frå Isle of Man teke 148 proffsigrar i karrieren.

Cavendish leiar òg rittet i Tyrkia samanlagt.

