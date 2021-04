NHL-reglar skal gjelde i norsk og svensk ishockey frå neste sesong

sport

Dommarsjef Geir Thomas Olsen i Norges Ishockeyforbund stadfestar overfor nitten.no at NHL-reglane òg skal nyttast i Noreg – med nokre nødvendige endringar.

– Vi skal inn på denne regelboka, ja. Vi ønskjer å justere ho minst mogleg, men noko må det bli. Eg meiner dette er veldig positivt, seier Olsen til nitten.no.

Tidlegare denne veka kom nyheita om at også SHL og Allsvenskan skal tilpasse seg regelverket til NHL.

Regelen om at trenarane kan utfordre situasjonar som mål og utvisingar, såkalla «coach’s challenge» vil ikkje takast med i det norske reglementet.

– NHL og SHL kan nok køyre 99,9 prosent likt, men vi er ikkje teknisk rigga for «coach’s challenge» i dag. Det går på fasilitetar, ressursar og talet på kamera, forklarer Olsen.

Forankring

Planane skal forankrast på det internasjonale ishockeyforbundets (IIHF) kongress i juni, men alt tyder på at det felles regelverket går gjennom. Ein NHL-regel som vart mykje omtalt i svensk media måndag, er at ein no kan gi berre fem minutt for ein slåstkamp der to stykke deltek aktivt og ikkje nødvendigvis matchstraff.

– Det er ikkje sånn at det blir lov å slåst. Det einaste NHL jobbar for, er å få det bort. Eg trur heller ikkje det vil bli meir slåsting av dette her. Det ligg nokre setningar i den regelen som sørgjer for at du vil få straffa di uansett, forklarer Olsen, som meiner at det for spelarane ikkje vil bli veldig mykje nytt å setje seg inn igjennom sommaren, men meir for kampleiarane, personell på bakrommet og i dei ulike komiteane.

Som fotball

Ishockey vil tenkje som fotballen og ha eitt regelverk for sporten likt over heile verda. Dei siste sju–åtte åra har dommarsjef i SHL Tomas Thorsbrink diskutert saman med personar frå det svenske ishockeyforbundet korleis ein skal gjere det mogleg.

– Ein svensk spelar har i dag eitt sett reglar for Sverige. Så har han andre reglar om han spelar i CHL (Meisterligaen), og i landslaget Tre Kronor er det ein tredje type reglar, seier han.

Frå og med neste sesong kan det bli eitt sett reglar uansett om du spelar i SHL, Finland, KHL, NHL eller på landslaget.

– No har ein komme så langt i det arbeidet at det truleg blir teken ei avgjerd under IIHF-kongressen i juni. Då vil Sverige frå neste sesong ha NHL-reglar med nokre få justeringar, men ikkje mange, seier dommarsjefen.

