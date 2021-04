Casper Ruud greitt vidare til 2. runde i Monte Carlo

sport

Ruud, som speler si andre grusturnering for året, vann greitt 6-2, 6–1.

Danske Rune er ein 17-åring som kom inn i turneringa via wildcard og er ranka som den beste juniorspelaren i verda. Han er dermed i same posisjon som Ruud hadde for fem år sidan.

– Casper er i godt slag, rapporterte trenar og faren Christian Ruud før kampen.

Den 22 år gamle nordmannen fekk ein forrykande start og gjekk raskt opp i 3–0 i første sett før det var spelt elleve minutt. Deretter jamna det seg ut, men ikkje verre enn at Ruud tok det første settet 6–2 på litt over ein halvtime.

I det andre settet var dansken litt meir med, men Ruud klarte å bryte det første servegamet til motstandaren. Rune braut rett nok tilbake umiddelbart, men eit nytt servebrot for Ruud gav 3-1-leiing.

Deretter såg nordmannen seg aldri tilbake.

I andre runde ventar ein gammal kjenning i argentinaren Diego Schwartzman. Den blir spelt allereie onsdag.

(©NPK)