Hovland får med seg Ventura i parturnering i New Orleans

Viktor Hovland spelte US Masters i helga, og søndag avslørte han at Kristoffer Ventura blir makkaren hans i New Orleans. Turneringa startar 22. april.

Hovland hadde opphavleg planlagt å spele med romkameraten sin, Zachary Bacheau, men førre veke uttalte 23-åringen til Discovery at mykje tydde på at det blir Ventura.

Søndag stadfesta han overfor Eurosport at det blir landsmannen.

I New Orleans vil den norske duoen få beintøff motstand av mellom anna Jon Rahm og Ryan Palmer, kompisane Collin Morikawa og Matthew Wolff, og dessutan den sterke duoen Xander Schauffele og Patrick Cantlay.

Hovland spelar ikkje PGA-turneringa i Sør-Carolina kommande veke, men drog heim til Oklahoma etter 21.-plassen i Augusta.

