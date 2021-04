Varslingssaka mot Pedersen held fram – Godset har henta juridisk bistand

sport

«I forbindelse med Henrik Pedersens avgang som hovedtrener i Strømsgodset Toppfotball ønsker daglig leder Dag Lindseth Andersen å understreke at varslingssaken mot Pedersen vil gå sin gang og ikke er avsluttet. Strømsgodset har engasjert ekstern juridisk bistand for videre håndtering av saken. Andersen sier videre at klubbens rutiner i varslingssaker også gjennomgås i denne sammenheng», skriv klubben på Facebook.

Før påske melde Discovery om skuldingar om uønskt åtferd frå Pedersen. Måndag kveld opplyste klubben at han hadde full tillit til Pedersen, og dagen etter melde sju Godset-spelarar til spelarorganisasjonen Niso om påstått rasisme frå Pedersen.

Hektisk møteverksemd dei neste dagane kulminerte med at Pedersen fredag vart oppsagd.

Varslingssaka mot avgåtte hovudtrenar Henrik Pedersen i Strømsgodset held fram.

