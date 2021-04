Skarstein i ein klasse for seg: – Oi, rodde eg så bra?

sport

Den norske pararoaren rodde inn til 10.13,71, medan israelske Moran Samuel på 2.-plass fekk tida 10.22,46.

– Det var herleg å endeleg vere i gang igjen, seier Skarstein til NTB like etter målgang.

Ho hadde ikkje sjekka tida då NTB snakka med henne.

– Oi, 10.13,71? Det var betre enn eg hadde trudd. Rodde eg så bra? Eg er overraska over at tida var så bra. Det var gøy å sjå at det gjekk såpass bra, det trudde eg ikkje.

Den israelske utøvaren opna derimot best og var føre Skarstein fram til 1500 meter. Då var ho òg føre verdsrekorden til Skarstein frå 2018.

Skarstein var derimot ustoppeleg i spurten. Ho var ikkje langt unna å tangere si eiga bestenotering. Avslutninga dei siste 1000 meterane er definitivt det raskaste ho har levert i ein meisterskap.

– Eg opna bra. Planen var å gå hardt ut frå start, men det gjorde dei andre òg. Eg hadde eit par feilskjer tidleg, så då henta dei andre meg inn. Men eg veit at eg har god kapasitet, så eg rykte til slutt. Då klarte ikkje dei andre å henge med.

Nathalie Benoit frå Frankrike på tredjeplassen var nesten 33 sekund bak Skarstein.

– No handlar alt om å mobilisere krefter inn mot finalen søndag. Det har eg sett fram til veldig lenge.

(©NPK)