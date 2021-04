Skarstein føre ro-EM: – Konkurransen om medaljane blir svært tøff

sport

Føre meisterskapen, som startar fredag i italienske Varese, er dette nemleg første gong ho stiller på startstreken internasjonalt sidan VM i 2019 (som også var kvalifisering til OL og Paralympics). Då vart det gull i singelsculler.

– Det blir veldig spennande å sjå korleis eg ligg an. Det er 20 månader sidan sist regatta, sidan heile fjorårssesongen vart avlyst for min del, seier Skarstein til NTB.

– Det er eit heftig startfelt med både sølv- og bronsevinnaren frå VM 2019, og dessutan heile pallen frå EM 2020. Eg vann VM på romaskin i februar, og både sølv- og bronsemedaljøren der stiller òg, så det blir tøff konkurranse, seier ho.

Trent mindre på vatn

Skarstein fortel at koronaviruset har påverka sesongoppkøyringa med at rolandslaget mellom anna ikkje har reist til Portugal for å ro gjennom vinteren slik dei eigentleg pleier.

– Landslagsarenaen på Årungen er frosen vinterstid, så for oss i Noreg har nok oppkøyringa til sesongen vore litt annleis enn konkurrentane våre, men vi har i alle fall trena godt med det vi har hatt til rådvelde, seier Skarstein.

Landslaget har derfor trena mindre på vatn enn normalt, og heller gått meir på ski og rodd på romaskin i staden. «Så det blir interessant å sjå korleis det påverkar sesongstarten», seier Skarstein.

Merkeleg å vere i gang igjen

– Vi har jobba mykje med styrke og grunnteknikk dei 20 månadene sidan sist regatta, og ikkje minst har vi fått jobba ein god del med utstyr, så EM blir ein viktig peikepinn på korleis det arbeidet slår ut. Det er få konkurransar i år, så kvart løp er viktig for den internasjonale rankinga – som igjen er viktig for å få ein god inngang i Paralympics i Tokyo i sommar.

Ho seier det kjennest litt merkeleg å plutseleg vere i gang med konkurransar igjen.

– Vi har berre hatt nokre veker på vatnet denne våren, men vi har i alle fall jobba bra for å vere så klare som mogleg til å ro fort. Det er eit strengt smittevernregime og vi lever veldig skjerma, så eg opplever det trygt og profesjonelt.

(©NPK)