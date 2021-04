Nytt norsk tap i curling-VM

sport

Det betyr at Noreg har sju sigrar og fem tap på tolv kampar. Eit nytt nederlag gjer at vegen mot direktekvalifisering til OL 2022, blir endå meir vrien. No har nordmennene tapt tre kampar på rad etter den glitrande opninga i Calgary.

Mot canadiarane natt til fredag var Noreg bakpå allereie etter første omgang, då dei låg under 0–2. Dei reduserte til 1–2 i den andre omgangen, før Canada gjekk opp til 3–1 i 3. omgang og 4–1 i 4. omgang.

Noreg reduserte til 3–4 og skapte spenning i kampen i den sjette omgangen, men Canada viste musklar i den sjuande og auka til 6–3. Noreg kom aldri nærare enn 4-6, etter at dei vann 1–0 i den niande omgangen.

Skip Steffen Walstad spelar saman med Torger Nergård, Markus Høiberg og Magnus Vågberg.

I VM går dei to beste laga frå grunnserien direkte til semifinale, medan dei fire neste på tabellen speler utslagskampar om semifinaleplass. Noreg har tre kampar igjen i grunnspelet.

Dei seks beste laga i VM er direktekvalifisert til neste års OL.

