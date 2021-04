La Liga fann ikkje bevis for rasisme mot Valencia-spelar

sport

Torsdag vart det klart at La Liga ville nytte leppelesarar til å løyse saka som har versert i sosiale medium den siste veka. Men det er ikkje vorte funne noko straffbart i bileta frå kampen.

Det kjem fram i eit brev frå La Liga publisert på Twitter-kontoen til den spanske journalisten Celia Zurdo Herrero.

Diakhaby skulda Cala for rasisme under kampen førre helg. I etterkant la Diakhaby ut ein video på sin Instagram-konto der han gjekk hardt ut mot Cala og sa at han hadde kalla han «svart drit».

Cala har heile tida avvist alle skuldingar og sa tidlegare i veka at det ikkje finst rasisme i spansk fotball.

(©NPK)