Brun/Strandli til oppsamlingsheat i ro-EM

Brun/Strandli er for tida litt for tunge som lettvektarar og måtte velje å starte i den opne klassen i dobbeltsculleren i EM.

Dei to satsar likevel å vere tilbake i lettvektsklassen i god tid for OL i Tokyo i midten av juli.

Duoen er tilbake i same båt etter at Are Strandli tok seg ein pause frå roinga som følgje av OL-utsetjinga i fjor.

Dei rodde inn til tida 6.36 og var nesten 17 sekund bak den franske vinnarbåten med Hugo Boucheron og Matthieu Androdias. Berre vinnarane frå dei fire forsøksheata tok seg direkte til semifinale.

Forsøksheata startar 15.35.

