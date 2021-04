Borch og dobbeltfiraren direkte til semifinale, Brun/Strandli til oppsamlingsheat i ro-EM

sport

Borch slo til frå start og opparbeidde seg ei solid leiing. I mål var han fem sekund føre næraste konkurrent, briten Matthew Haywood.

Den norske dobbeltfiraren med veteranen Olaf Tufte vart nummer to i heatet sitt. Berre den nederlandske båten var raskare. Nordmennene enda seks sekund bak.

Martin Helseth, Erik Solbakken, Oscar Helvig ror òg i båten med veteranen Tufte.

Like bra gjekk det ikkje med duoen Kristoffer Brun og Are Strandli i dobbeltsculleren. Dei må ut i oppsamlingsheat seinare fredag etter fjerdeplass i forsøket.

Brun og Strandli er for tida litt for tunge som lettvektarar og måtte velje å starte i den opne klassen i dobbeltsculleren i EM. Dei to satsar likevel å vere tilbake i lettvektsklassen i god tid til OL i Tokyo i midten av juli.

Duoen er tilbake i same båt etter at Are Strandli tok seg ein pause frå roinga som følgje av OL-utsetjinga i fjor.

Dei rodde inn til tida 6.36 og var nesten 17 sekund bak den franske vinnarbåten med Hugo Boucheron og Matthieu Androdias. Berre vinnarane frå dei fire forsøksheata tok seg direkte til semifinale.

Forsøksheata startar 15.35.

Den norske kvinnebåten i dobbeltfirar med Siri Eva Kristiansen, Inger Kavlie, Thea Helseth og Maia Lund enda på fjerdeplass i heatet sitt. Berre vinnaren Tyskland gjekk direkte til A-finalen. Dei norske kvinnene var dryge sju sekund bak vinnaren i mål.

Den norske båten må ut i oppsamlingsheat laurdag for å klare ein plass i A-finalen.

