sport

Den tidlegare Liverpool-, Real Madrid- og Bayern München-stjerna var tiltalt for skattefusk i samband med sponsoravtalar.

Under rettssaka i 2018 la påtalemakta ned påstand om fem år i fengsel for den tidlegare midtbanegeneralen, men Alonso vart fredag frikjend for alle skuldingar.

Alonso, som no er trenar for Real Sociedads B-lag, har heile tida hevda seg uskuldig.

(©NPK)