Raja tviler sterkt på fulle fotballtribunar i 2021: – Veldig ambisiøst

Onsdag presenterte statsminister Erna Solberg (H) regjeringsplanen for gjenopning av det norske samfunnet etter dei strenge koronarestriksjonane. Planen er delt i fire trinn.

Solberg var forsiktig med å datofeste når det kan bli aktuelt å gå til dei enkelte trinna, men det blir lagt opp til at dei blir innførte med minst tre vekers mellomrom. Smittesituasjonen, kapasiteten i helsevesenet og farten på vaksinasjonen avgjer framdrifta.

Sjølv på trinn fire, som neppe vil vere nådd før i juli, vil det ifølgje regjeringa vere avgrensingar knytte til store offentlege arrangement.

Kulturminister Abid Raja (V) vågar ikkje å spå når eliteserieklubbane i fotball igjen kan fylle arenaene sine med tilskodarar, men beskriv det som «veldig ambisiøst» å tru at det skjer denne sesongen. Han trur heller ikkje på fulle hus på Ullevaal stadion når Erling Braut Haaland og landslaget skal kjempe vidare om VM-billett til hausten.

– At Lerkendal og Ullevaal blir fullsett i 2021, det trur eg ikkje. Det trur eg at vi må seie «det vil ikke skje». Vi snakkar om 25.000 personar på eit arrangement. Det kjem ikkje til å skje i 2021, seier statsråden til NTB.

Betydeleg uvisse

Raja trur likevel det kan tillatast «et meget solid antall» tilskodarar når gjenopningsplanen til regjeringa har nådd trinn fire. Han peikar på at bruk av vaksinesertifikat og hurtigtestar kan bli viktige verktøy i prosessen med å gjenopne tribunane.

Kulturministeren viser òg til at det i tida som kjem vil bli gjennomført pilotarrangement internasjonalt der sertifikat og massetesting blir teke i bruk for å sleppe inn tilskodarar. Regjeringa følgjer nøye med på erfaringane som blir gjorde.

Også i Noreg skal det etter kvart gjennomførast «pilotar», og viser desse seg å vere vellykka, kan det ifølgje Raja bane veg for større arrangement.

Kulturministeren påpeikar samtidig at det er mange usikkerheitsmoment inne i biletet, og at det kan dukke opp nye faktorar som bremsar moglegheitene til å gjenopne samfunnet i det tempoet ein håpar.

– Mange nye ting kan oppstå, så dette er føresett at «best case»-scenarioet slår inn, seier Raja – og legg til:

– Viss det vaksinetalet som vi har skissert at skal komme, kjem, nordmenn er gode på å ta vaksine, og vaksinen gir immunitet slik at du verken blir smitta eller spreier smitten vidare, vil eg seie at vi ein gong i juli-august kan oppleve større arrangement, til dømes på Lerkendal og Ullevaal som har verkeleg god plass, med forhåpentleg fleire tusen. Forhåpentleg. Men det blir ikkje fullsett i 2021.

600 i Eliteserien

Norges Fotballforbund håpar å starte opp eliteseriesesongen 8. og 9. mai. Føresett at trinn éin i gjenopningsplanen til regjeringa då er sett i verk, vil det vere opning for å sleppe 600 tilskodarar inn på tribunane.

Føresetnaden er at publikummarane sit på faste tilviste plassar og er fordelte på tre kohortar à 200. Det er maken til dei nasjonale reglane som eliteserieklubbane måtte ta omsyn til på slutten av førre sesong.

Den neste herrelandskampen på Ullevaal stadion blir spelt 1. september. Då er Nederland motstandar i VM-kvalifiseringa. Åtte dagar seinare kjem Gibraltar på besøk.

I oktober og november er det heimekampar mot Montenegro og Latvia.

