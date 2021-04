Noreg knust av Italia i curling-VM

sport

Italienarane var overlegne og sikra seg sigeren 10–3 over skip Steffen Walstad og laget hans. Tapet var Noregs tredje i VM, medan laget har vunne sju kampar.

Det var Italia som fekk det første poenget i kampen, og laga følgde kvarandre fram til femte omgang. Då var stillinga 3–2 til Italia, men i den femte omgangen tok skip Joel Retornaz og resten av det italienske laga heile fem poeng.

Det vart dermed nærast ei umogleg oppgåve for Noreg å hente seg inn i kampen igjen. I den sjette omgangen fekk Walstads eitt poeng, men då Italia tok poeng i dei to neste omgangane, kasta Noreg inn handkleet i den niande omgangen og erkjende stortapet.

Tett kamp mot USA

Noreg har opna turneringa forrykande, men det vart jamt og tøft mot sterke USA. Amerikanarane vann 6–5 etter ekstraomgangen.

Laga følgde kvarandre tett gjennom heile kampen onsdag. USA opparbeidde seg ei topoengsleiing etter tre omgangar, og dei utlikna Noreg på direkten. Sidan skilde det aldri meir enn eitt poeng mellom laga før det heile skulle avgjerast.

I niande omgang, på stillinga 4-5, valde Noreg å «nulle» for å få fordelen av siste stein i tiande omgang.

Ekstraomgang

Det heldt til 1-0-siger i siste omgang, og dermed vart det forlenging sidan det stod 5–5 etter dei ordinære omgangane.

I ekstraomgangen hadde amerikanarane fordel av siste stein, og Noreg klarte ikkje å skaffe seg eit solid nok forsprang i omgangen. Dermed kunne USA-skip John Shuster setje beste stein på tampen og sikre sigeren med eitt poeng.

Forutan Walstad speler Torger Nergård, Markus Høiberg og Magnus Vågberg for det norske laget som kjempar om semifinaleplass og OL-billett.

Jamn meisterskap

Det er svært jamt i teten etter at dei fleste av laga har gjennomført ni kampar. Sverige, som har spelt ti, toppar statistikken i grunnspelet med åtte sigrar og to tap. Deretter følgjer Noreg, Canada, RCF (Russlands curlingforbund) og Skottland med sju sigrar og to tap.

I VM går dei to beste laga frå grunnserien direkte til semifinale, medan dei fire neste på tabellen speler utslagskampar om semifinaleplass. Noreg har fire kampar igjen i grunnspelet.

Dei seks beste laga i VM er direktekvalifisert til neste års OL.

(©NPK)