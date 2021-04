Kalla vist til andrelaget på SM-stafetten

sport

33-åringen er plassert i andrelaget saman med Sofia Henriksson og Lisa Vinsa.

Piteå har eit sterkt lag og har valt Ebba Andersson, Jonna Sundling og Emma Ribom på sitt 1.-lag på stafetten torsdag.

– Eg hadde veldig gjerne gått på førstelaget, seier Kalla til Expressen.

– Med femte- og sjetteplass i VM har eg gjort fine resultat denne sesongen, men likevel er eg teken ut på andrelaget.

Kalla seier at ho aldri har gått SM-stafett for eit andrelag tidlegare. Stafetten går over 3 x 5 kilometer klassisk stil.

– Det var ei vanskeleg og delikat avgjerd å ta, når det er dette nivået vi har på løparane. Det er ein tøff beskjed å gi, uansett kven som får han, seier Piteå-trenar Joakim Abrahamsson om Kalla-vrakinga.

