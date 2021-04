Dommarane kan få automatisk offside-hjelp i fotball-VM

sport

Automatisk varsling av offside skal hjelpe dommarane til å fatte riktige avgjerder og redusere tida det i dag tek å bruke videoverktøyet VAR til dette.

– Eg trur løysinga er klar til 2022 (VM), seier Wenger til The Times.

– Eg pressar veldig hardt på for å få til automatisert offside-varsling, som betyr at signalet går rett til linjemannen. I gjennomsnitt må vi vente 70 sekund, nokre gonger eitt minutt og 20 sekund (på VARs avgjerd). Dette er så viktig, for vi ser mange målfeiringar bli avbrotne på grunn av marginale situasjonar, held den tidlegare Arsenal-manageren fram.

Den internasjonale lovkomiteen i fotballen (IFAB) gav førre månad si støtte til å teste den automatiserte offside-varslinga.

(©NPK)