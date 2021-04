Stort sprik i kampar for eliteserielaga i sesongoppkøyringa

sport

Den hektiske oppkøyringa til den planlagde fotballstarten 8. og 9. mai byr på svært ulike utgangspunkt for dei involverte. Etter planen vil dei åtte eliteserieklubbane som akkurat no er ramma av treningsnekt byrje å trene organisert 12. april.

Fram mot seriestarten ser Haugesund for seg å spele berre to treningskampar. Åsane (25. april) og Viking (2. mai) blir motstandarar for klubben som er blant dei som er underlagt det strengaste tiltaksnivået. Dei har no ikkje opning for fellestreningar.

Det same gjeld alle klubbane i Viken pluss Sandefjord og Bodø/Glimt.

Sarpsborg 08, som har for tradisjon å spele fleire treningskampar enn dei fleste, har planlagt fem kampar før serieopninga. Den første blir 18. april, opplyser sportssjef Thomas Berntsen til NTB.

– For at det (seriestarten) skal vere forsvarleg, må vi ha fleire 90-minuttarar. For den gjengse mannen i gata kan det høyrast litt dumt ut, men det er det ikkje. Gutane må gjere jobben sin før dei skal gjere jobben sin. Blir dei kasta inn i seriekampar, aukar sjansane for skade. Det er det helsemessige vi er mest opptekne av der, seier Berntsen.

Usemje mellom klubbane

Sarpsborg 08 skal møte Stabæk, Vålerenga, Lillestrøm, Odd og Strømmen.

– Det er lettare for oss med mange lag rundt oss. Ingen av kampane vi skal spele medfører ferje, flyge, tog eller noko sånt, legg Berntsen til.

Seks av dei åtte klubbane som er i områda med dei strengaste smitteverntiltaka, sende tysdag eit brev til Norges Fotballforbund (NFF) og bad om utsetjing av dei to første serierundane.

«Med det oppsatte programmet rekker 5a-lagene kun to treningskamper, dersom vi skal følge de medisinskfaglige rådene vi får med minimum én ukes tilpasset trening før første treningskamp», heitte det mellom anna i brevet, ifølgje Romerikes Blad.

Sarpsborg og Odd har ikkje stilt seg bak bønna til dei seks andre klubbane.

– Vi gjekk på kompromiss med kva vi optimalt sett meiner er riktig med tanke på fire veker oppkøyring med kontakt. I utgangspunktet er det litt for kort, men sidan vi fekk møte lag med same utgangspunkt som oss, aksepterer vi det, seier Berntsen.

Tre og fire kampar

Viking, som ikkje har vore ramma av treningsnekt, spelar fire kampar mellom 17. april og 2. mai.

Bodø/Glimt reiste som einaste lag på treningsleir til Spania og forlengde samtidig opphaldet for å unngå koronarestriksjonane som også gjeld i Bodø. Mot seriestart har dei regjerande meistrane planlagt tre treningskampar: mot Tromsø, Brann og Odd. Den siste kampen blir mot Odd 2. mai, helga før serieopninga.

Kristiansund har planlagt for fire treningskampar i oppkøyringa med den første 17. april og den siste 2. maien, helga før den planlagde oppstarten.

Føresetnaden er samtidig at styresmaktene opnar for gjennomføring av treningskampar frå midten av april. Akkurat no kan ikkje kampar spelast i toppfotballen.

