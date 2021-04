Solbakken ser ikkje bort frå VM-boikott

sport

– Det trur eg alle er samde om, både i det danske og det norske fotballforbundet. Boikott er det siste, desperate verkemiddelet vi er villige til å bruke, seier den norske landslagssjefen i TV-programmet «Lippert».

Ein boikott av neste års fotball-VM kan bli aktuelt dersom det ikkje har skjedd radikale endringar innan meisterskapen kjem i gang, forklarer Solbakken.

Samtidig held han fast på at han at han trur meir på dialog og tydelege protestar. Dei norske fotballherrane tok i mars initiativ til ei t-skjorte-markering for å setje søkjelys på menneskerettsbrota i Qatar, og fleire nasjonar kasta seg seinare på trenden.

– Neste skritt er å leggje større press på Fifa (Det internasjonale fotballforbundet), og det meiner eg at dei europeiske nasjonane skal gjere samla. Fifa skal først og fremst krevje at lover og reglar blir utførte i praksis. Utover det skal dei sørgje for rørslefridom for journalistar under VM, slik at dei får moglegheit til å avdekkje problematiske forhold, seier Solbakken.

(©NPK)