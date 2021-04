Regjeringa skjerpar krava til kunstgrasbanar

sport

Dei nye reglane inneber ei rekkje krav og tiltak til dei som eig og driftar kunstgrasbanar i Noreg. Mellom anna blir det krav om fysiske barrierar rundt banen, snørydding og behandling av snøen som inneheld gummigranulat.

Det blir òg innført tiltak for å hindre at spelarar og dommarar spreier granulat når dei forlèt banene. Eigarane av kvar enkelt bane skal dessutan vurdere om det går an å bruke eit erstatningsmateriale for gummigranulat, og gjere det der det er mogleg.

– Vi tek no eit stort skritt for å redusere ei av dei største kjeldene vi har til mikroplastforureining. Samtidig innfører vi overgangsordningar som skal gjere det enklare for kommunane og idrettslaga som eig desse banane, å gjennomføre tiltaka, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Til TV 2 seier Rotevatn at kostnadene for tiltaka må dekkjast av dei som eig kunstgrasbanane. Dei nye reglane trer i kraft 1. juli, med enkelte unntak:

«For å gjere det lettare for eigarane av kunstgressbanene å gjennomføre tiltalene, vil for eksempel dei mest kostnadskrevjande tiltaka først tre i kraft når banene skal rehabiliterast. Det same gjeld for baner som har fått byggjeløyve etter plan- og bygningslova før reglane trer i kraft», skriv regjeringa.

