På grunn av smittevernreglar vart møta fordelte i fleire små grupper. Ifølgje TV 2 gjekk møta føre seg mellom spelarane og styreleiaren i Strømsgodset, Ivar Strømsjordet, og dagleg leiar Dag Lindseth Andersen.

TV 2 erfarer at spelargruppa i møta ha gitt uttrykk for at dei ønskjer Pedersen fjerna frå jobben som trenar og det same for Strømsjordet. Ingen av spelarane har uttalt seg om desse opplysningane til kanalen.

– Vi er ikkje fornøgd med den informasjonen dei (leiinga) har gitt om prosessen som har vore, og er ikkje fornøgd med svara vi har fått, seier spelaranes tillitsvalde Jonathan Parr til Nettavisen etter møta.

Han seier òg at det kan komme ei pressemelding frå spelarane seinare denne veka.

– Eg har informert om den prosessen som er gjennomført og dei vurderingane som er gjorde, fått spørsmål og svart på det. Det som skjer vidare no er at vi tek med oss det vi har fått vite i møta. Eg samlar styret og refererer frå dei samtalane. Så tek vi det vidare i styret. Det er alt eg har å seie no, seier Strømsjordet til TV 2.

Mange pressefolk var på plass på Marienlyst til det som kan bli ein lang dag.

Måndag sende klubben ut ei pressemelding som sa at ei intern utgreiing i klubben har reinvaska Pedersen frå rasismeklagar som har komme mot han. Dagen etter vart det kjend at sju spelarar har varsla spelarorganisasjonen Niso om det dei oppfattar som rasisme frå trenaren.

Pedersen har heile tida avvist skuldingane om at han skal ha brukt rasistiske uttrykk mot spelarane sine.

