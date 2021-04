Hammerseng-Edin skal trene jentelandslaget

sport

Dei to startar engasjementa sine som landslagstrenarar frå 1. juni.

Gro Hammerseng-Edin har ein lang handballkarriere bak seg og var i si tid landslagskaptein. Ho har òg vore i TV 2 som handballekspert og som sportskommentator.

– Eg gler meg utruleg mykje til å jobbe med Ane. Slik eg ser det har vi potensial til å kunne bli eit godt team, fordi vi har litt ulik erfaringsbakgrunn. Vi brenn begge enormt mykje for oppgåva vi står overfor, og vi rår over mykje handballkunnskap. Vi har stor tru på at vi kjem til å utfylle kvarandre med ulike eigenskapar og spisskompetansar som kan skape eit godt utgangspunkt for å jobbe med utvikling, seier Hammerseng-Edin.

– Eg gler meg veldig til å få jobbe med Gro. Eg trur vi kan bli eit veldig bra team og utfylle kvarandre godt. Vi går inn i jobben med ulik erfaring, men begge brenn for det vi held på med, og ønskjer å få til mykje bra saman. Eg trur vi kan lære mykje av kvarandre, seier Ness Mällberg.

