Sju Godset-spelarar varsla NISO om rasisme

Det stadfestar styreleiar Ivar Strømsjordet overfor TV 2.

Måndag kveld sende Strømsgodset ut ei pressemelding om at Pedersen får halde fram i jobben som trenar trass i det klubben omtaler som «uheldige episodar». Ein person har internt varsla om det vedkommande oppfatta som rasisme frå Pedersen.

Til TV 2 stadfestar styreleiar Strømsjordet at klubben var klar over at også NISO har fått varslar om rasisme.

– Vi er kjende med at det har komme anonyme meldingar inn til NISO, men det har ikkje vore så konkret innhald i dei meldingane, seier Strømsjordet til kanalen.

Han seier at dei aktuelle varsla derfor har vore vanskelege å ta omsyn til.

NTB har tysdag vore i kontakt med NISO, men ikkje fått stadfesta varsla som skal ha komme mot Godset-trenaren.

– Eg tenkjer at ein i aller høgaste grad må ta det på alvor når ein får tilgang på anonyme varslar. Som arbeidsgjevar må ein forstå at det er ein grunn til at varselet kjem, og at det er ein grunn til at det blir gjort anonymt. Så har eg ei viss forståing for at det er vanskeleg å handtere varslar der ein ikkje gjer greie for verken for person eller konkrete hendingar, seier NISO-advokat Eirik Monsen til TV 2.

Styreleiar Strømsjordet stadfestar overfor fleire medium at Strømsgodset sjølv har teke initiativ til at det vart oppretta ein open kanal inn mot interesseorganisasjonen til spelarane, slik at personar som eventuelt ikkje ønskte å gå til klubbleiinga hadde ein stad å vende seg.

NTB har prøvd å komme i kontakt med Henrik Pedersen tysdag, utan å lykkast. Måndag kveld kommenterte Godset-trenaren skuldingane mot seg i ein e-post til Drammens Tidende og VG.

– I forlenginga av meldinga frå leiinga i Strømsgodset er det viktig for meg å uttrykkje mi glede over at eg er reinvaska for dei alvorlege skuldingane om rasisme, som har vorte sett fram av ein tilsett i klubben. Eg har personleg ikkje vore i tvil om at skuldingane var grunnlause, og at eg ville bli reinvaska, skreiv Pedersen.

Han har heile tida avvist alle skuldingar.

