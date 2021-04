Jarsteins nære støttespelar fekk sparken

sport

Det stadfestar Hertha Berlin på nettsidene sine tysdag.

Ungarske Petry, som har vore Hertha Berlins målvakttrenar i fleire periodar, er ferdig i hovudstadsklubben som følgje av utsegner han skal ha gitt til avisa Magyar Nemzet i heimlandet.

Hertha Berlin skriv at utsegnene ikkje samsvarer med mangfald og toleranse, verdiar klubben er svært opptekne av å fremje.

– Zsolt Petrys arbeid har alltid vorte sett stor pris på i åra i Hertha BSC. Han har òg alltid vorte opplevd som open, tolerant og hjelpsam. Han har ikkje på noko tidspunkt opptredd homofobt eller framandfiendtleg, skriv Hertha-sjef Carsten Schmidt i ei pressemelding.

Han opplyser vidare at ein sjølv etter å ha vurdert detaljane i omsetjinga av det aktuelle intervjuet, og dessutan erkjenninga av at enkelte av Petrys utsegner er fjerna før publisering, kom til at ungararen ikkje kan halde fram i klubben.

Beklagar

Målvakttrenaren kommenterer òg sjølv Hertha-exiten i ei melding.

– Eg vil understreke at eg verken er homofob eller framanddfiendtlig. Eg angrar veldig på uttalen min om innvandringspolitikk og vil gjerne beklage til alle dei menneska som søkjer tilflukt hos oss og som eg har fornærma, seier han.

– Eg har vore veldig glad i å jobbe for Hertha, og eg respekterer denne avgjerda. Eg ønskjer alle i Hertha lykke til i framtida, legg han til.

Petry har vore ein av Rune Almenning Jarsteins næraste støttespelarar i den tyske klubben. Den norske landslagsmålvakta har fleire gonger skrytt av ungararen.

– Eg har mykje å takke Zsolt for. Eg hadde ikkje vore i Berlin utan han. Eg ville ikkje vore den målvakta eg er utan han, sa Jarstein i eit intervju med Kicker i fjor.

Sakna Petry

Petry vart tilsett i Hertha Berlin i 2015, men vart bytt ut då Jürgen Klinsmann vart tilsett som hovudtrenar før jul i 2019. Inn kom meir profilerte Andreas Köpke.

I etterkant var Jarstein open på at han sakna den mangeårige samarbeidspartnaren sin.

– Det var vanskeleg. Eg saknar Zsolt, men det har ingenting med dei andre målvakttrenarane å gjere. Zsolt var spesiell for meg, han hjelpte meg mykje, på og utanfor banen, sa han i eit intervju med Berliner Morgenpost.

I februar i fjor gav Klinsmann seg brått i trenarrolla, og då vart Jarstein-støttespelar Petry henta tilbake.

