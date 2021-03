Uefa stadfestar: Fleire innbytarar under EM

sport

Årsaka til avgjerda skal vere at koronapandemien har endra fotballkalenderen, og at påkjenninga blir større for spelarane, opplyser Uefa.

Regelen gjeld i VM-kvalifiseringskampane som skal spelast fram til mars neste år, og derfor har Uefa opna for fem innbytarar også under EM i sommar. Det kjem òg til å gjelde i Nations League-kampane.

Frå før har det vore eit maksimalt publikumstak på 30 prosent av plassane på stadion, men no har Uefa fjerna dette. Dei har bestemt at det heller skal vere opp til kvart enkelt lag og land å vurdere kor mange som skal få sjå kampane.

Europameisterskapen blir sparka i gang 11. juni.

(©NPK)