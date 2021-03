Tande blir flytta frå intensivavdelinga

sport

– Det som etter planen skal skje, er at han skal flyttast frå intensiv til traumeavdelinga, seier Noregs hoppsjef Clas Brede Bråthen til NTB onsdag formiddag.

Tande vakna måndag morgon frå kunstig koma etter fallet i skiflygingsbakken i Planica sist torsdag.

– Eg føler at prosessen er i dei aller beste hendene. Eg opplever at tilliten mellom det norske og slovenske legeapparatet er på aller høgaste nivå, seier Bråthen.

Han fortel at direktøren på sjukehuset, som er det 20. største i verda, har vore oppteken av korleis det går med Tande.

– Det blir som om nokon som rapporterer til Bent Høie i Noreg engasjerer seg, seier hoppsjefen.

Vurderer heimreise

I løpet av onsdag eller torsdag vil dei norske og slovenske legane, saman med eit forsikringsselskap, diskutere korleis planane for å få Tande heim til Noreg blir.

– Men sjølv om vi får gode nyheiter og gleder oss over at Daniel er i ein positiv prosess, må vi ikkje gløyme at det er ein ordentleg smell han har fått.

– Vi er varsamt med alt som aukar stress, som heimreise kan vere, seier Bråthen.

Etter at Tandes mor og kjærast kom ned til Ljubljana måndag, har Bråthen reist heim til Noreg.

Kunstig koma

Tande fall sist torsdag stygt i Planica under ein prøveomgang. Han pådrog seg brot i kragebeinet og fekk ei punktert lunge, men unngjekk heldigvis hovud- og nakkeskadar.

27-åringen vart lagd i kunstig koma for å roe ned hjernen og kroppen.

Bråthen er mest oppteken av at Tande skal få tilbake kroppen i ei optimal form.

