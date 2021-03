Gauseth ferdig i Mjøndalen – vart ikkje samde om ny kontrakt

sport

Det stadfestar 36-åringen på Instagram.

«Noen valg i livet er tøffere enn andre. Enkelte fordi de er vanskelige, andre fordi de er store. Jeg har nå tatt et valg som er begge deler. Likevel er det riktig for meg: Jeg har avsluttet forhandlingene med Mjøndalen IF om ny kontrakt. Vi ble ikke enige», skriv Gauseth.

Moldensaren kom til Mjøndalen i 2013. Som kaptein har han vore gjennom fleire opp- og nedrykk med klubben. Kontrakten med Nedre Eiker-laget gjekk ut etter fjorårets sesong, der MIF så vidt berga plassen i Eliteserien etter kvalifiseringsspel.

«Årene i Mjøndalen har vært de beste i mitt liv. Jeg kommer til å savne alt ved dem», står det vidare i Instagram-meldinga.

I Mjøndalen fekk fritalande Gauseth til tider vel så mykje merksemd for det han gjorde utanfor som på bana. Han skåra 30 mål på 196 seriekampar for klubben.

NTB har vore i kontakt med Gauseth, men han vil ikkje kommentere saka ytterlegare.

