Fire av ti danskar vil ha VM-boikott

– Det er veldig overraskande. Eg såg ikkje dette komme. Men det må ha å gjere med at den allmenne oppfatninga om at ein skal skilje sport og politikk har falle saman, seier idrettsprofessor Hans Bonde ved Københavns Universitet til dansk TV 2.

I undersøkinga Megafon har laga for kanalen, svarer berre 39 prosent at dei ønskjer dansk deltaking, medan 17 prosent er usikre.

Det er likevel ein auke i talet som ønskjer å sjå landslaget i VM. Tidlegare i mars svarte 44,4 av danskane ja til ein boikott av VM i ei Voxmeter-måling, medan berre 31,1 prosent den gong svarte nei.

Debatten om ein eventuell boikott av Qatar-VM har skote fart den siste tida. Her heime har Tromsø, og seinare ei rekkje klubbar, gått inn for ein norsk boikott. Saka skal opp i eit ekstraordinært fotballting i juni.

Det same kravet har ikkje komme i Danmark, men det danske landslaget følgde søndag Noregs oppmoding om å markere støtta til kampen for menneskerettar i Qatar. Det vart gjort ved at spelarane hadde på seg T-skjorter med påskrifta «football supports change» (fotballen støttar endring).

