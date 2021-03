Den nye planen til NFF: Eliteserien startar opp 8. mai

sport

I tillegg er starten på førstedivisjon flytta til 15. mai, medan 2. divisjon går i gang 5.–6. juni. På kvinnesida blir Toppserien og førstedivisjon utsett til 22.–23. mai.

Planen føreset at lag kan trene og spele treningskampar igjen frå midten av april.

Opphavleg skulle seriefotballen på herresida ha første avspark 2. påskedag, men koronasituasjonen og forbod mot kampar tvinga NFF til å utsetje opninga til første helga i mai.

Seinare har òg det vist seg å bli for tidleg. Den nye datoen er i tråd med tilrådingane frå Helsedirektoratet og kulturminister Abid Rajas (V) ambisjonar. Styresmaktene har opna for å gi grønt lys så lenge smittesituasjonen tillèt det.

Snart gode nyheiter?

Ei endeleg avklaring vil tidlegast komme i midten av neste veke. Då skal statsminister Erna Solberg (H) etter planen til Stortinget for å leggje fram ein større gjenopningsplan.

Men klarsignalet for toppfotballen kan òg komme til å dryge. Helsedirektoratet har tilrådd at seriekampar først bør bli vurdert i veke 18 etter ein periode med tillatne treningskampar. Det vil seie same veke som NFF har lagt opp til sesongstart.

Ulikt

Det har vore store forskjellar på treningskvardagen til toppklubbane dei siste vekene. Der lag som Rosenborg, Brann og Viking har kunna trene som vanleg, er klubbar i Viken og enkelte andre regionar framleis ramma av forbodet mot fellestreningar.

I alt er ni klubbar i Eliteserien og tre i førstedivisjon menn underlagde ein slik nekt. Regjerande seriemeister Bodø/Glimt har komme seg unna problema ved å vere på treningsleir i Spania.

