Ronaldos frustrasjon skal hjelpe sjukt barn

Det kokte over for Ronaldo i sluttsekunda i 2-2-oppgjeret i Beograd laurdag. Superstjerna var sikker på at han hadde laga Portugals vinnarmål, men utan mållinjeteknologi vart aldri ballen dømt over streken.

Ronaldo kunne ikkje tru det han såg og hudfletta dommarane. Etter kampen kasta storskåraren frustrert frå seg kapteinsbindet og storma i garderoben.

Sidan har ein velgjerande organisasjon motteke kapteinsbindet frå ein stadionarbeidar. No skal det leggjast ut på auksjon for å samle inn midlar for å hjelpe ein gut på seks månader. Spedbarnet lir av ein alvorleg muskelsjukdom og treng ein operasjon.

