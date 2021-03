Tande fullt medviten: – Ikkje ei nyheit som kunne vore betre

sport

Måndag morgon kunne Bråthen dele gladnyheita om at Tande er fullt medviten og pratar med mora og kjærasten, som dagen før kom Universitetssjukehuset i den slovenske hovudstaden Ljubljana.

Tande fall torsdag stygt i skiflygingsbakken i ein prøveomgang i Planica. Han pådrog seg brot i kragebeinet og fekk ei punktert lunge, men unngjekk heldigvis hovud- og nakkeskadar.

27-åringen vart lagd i kunstig koma for å roe ned hjernen og kroppen.

Bråthen var som mange andre svært bekymra. Dermed var det veldig godt å få vite at hopparen er medviten.

– Viss det er nokon skala, er eg maksimalt letta. Det er ikkje noko nyheit som kunne vore betre enn den eg fekk i dag tidleg. Då kan ein berre førestille seg korleis det er for mamma og kjærasten som sit ved hans side, seier Bråthen til NTB.

Rosar helsepersonellet

Han snakka med Tandes mor etter at oppvakninga var over.

– Ho var ekstremt glad, og det er lett å forstå når ein har ungar sjølv og har følt på den frykta.

Bråthen er klar på at helsepersonellet i Slovenia fortener masse ros for at Tande er i såpass god behald.

– Det tok 59 minutt frå han krasja til han var på universitetsklinikken. Oppfølginga vi har fått er utmerka, ypparste klasse.

Omtåka og sliten

No byrjar prosessen med å få Tande heim igjen, men hoppsjefen meiner det er litt for tidleg å seie noko meir om.

– Vi startar den prosessen i dag. Legane våre snakkar med legane der nede om den vidare prosessen. Vi har dei beste folka på det òg, fortel Bråthen.

Han håpar å få snakka med Tande i løpet av dagen, men er klar på at hopparen sjølvsagt treng tid og rom til å komme til hektene.

– Han har vorte fortald kva som har skjedd, men han hugsar det ikkje. Han er sjølvsagt omtåka og sliten.

