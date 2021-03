Norsk proffsyklist jublar for planar om historisk stort kvinneritt

sport

Arrangøren Ladies Tour of Norway har levert inn formell søknad til Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) om å arrangere Battle of the North som eit sykkelritt over seks etappar i august 2022.

Målet er å skape verdas største, lengste og beste etapperitt med verdstourstatus for kvinnene, seier dagleg leiar Roy Moberg i Ladies Tour of Norway.

– Det blir eg glad for. Det er viktig for kvinnesykling at vi får er nytt etapperitt her i Skandinavia. Og i tillegg at dei har planar om å køyre i norske fjell. At dei planlegg ein variasjon, slik at det kan passe mange ulike ryttartypar, seier Katrine Aalerud til NTB.

Movistar-ryttaren er rangert som nummer 46 i verda av UCI.

– Det er viktig for kvinnesykling i Skandinavia at vi kan ha eit World Tour-ritt. Det er med på å gjere kvinnesykling meir attraktivt ved at det blir vist meir i media, slik som TV-dekning. Det å ha eit ritt som går innom fleire land og byr på ulike løyper, ser eg på eit steg i riktig retning for sporten vår, seier Aalerud.

Trur på ritt

Planen er å arrangere eit ritt på seks etappar i Danmark, Noreg og så vidt over grensa til Sverige.

– Når ein har søkt, har vi tru på at det blir ein realitet. Ein skal aldri vere for sikker, men vi har hatt gode møte med dei danske og svenske forbunda i vinter. Så vi er veldig motiverte og klare. Vi kjem til å få til dette på eit eller anna vis, seier Moberg til NTB.

– Vi har jobba med dette prosjektet i over to år. Det har vore ein litt kronglete veg til realisering, både på grunn av den pågåande og langvarige pandemien, men òg fordi prosjektet har kravd, og framleis krev, ei rekkje avklaringar på både norsk, svensk og dansk side for å kunne realiserast. Dette gjeld spesielt innanfor det rittekniske området, seier Moberg.

– Stor medieinteresse

Det som står att å få på plass, er ifølgje Moberg først og fremst pengar, men også detaljar om korleis eit slikt ritt skal organiserast på tvers av landegrensene.

– Vi satsar på ein kombinasjon av offentlege tilskot og sponsorar, men vi ser òg at kvinnesykling er i ferd med å bli så stort at medierettane vil utgjere ein verdi for oss. Vi har vore i kontakt med EBU, men også amerikanske og nederlandske TV-selskap. Det er stor interesse, seier Moberg.

Han meiner det er på tide at også kvinnene får store etapperitt, og vil at Battle of the North på sikt skal få endå fleire etappar og nærme seg Grand Tour-ritta på herresida.

– Vi ser at det er aukande interesse for kvinnesykling i verda, så vi trur det er riktig og viktig å gjere dette no, seier Moberg.

Tre etappar i Noreg

Dersom alt går etter planen, blir rittet arrangert frå 16. til 21. august i 2022. Søknaden blir støtta av det danske og svenske sykkelforbundet.

To etappar blir lagt til Jylland i Danmark, tre etappar i Noreg og ein med anten start eller målgang langs Bohuskysten i Sverige som skal gå innom grensebyen Halden.

Moberg seier at det er viktig for å behalde identiteten til det Ladies Tour of Norway-konseptet som har sterk forankring til Østfold.

– Vi vil få seks varierte og spektakulære etappar som byr på tøff sidevindskøyring på Jylland, klatring i dei norske fjella og fartsfylte tekniske løyper på Austlandet, krydra med ei svensk-norsk avslutning på historisk grunn med tanke på tidlegare nordiske krigsslag, seier Moberg.

Trur dei beste kjem

Han reknar med at dei beste i verda vil stille.

– Dei beste jentene i verda på sykkel stiller nok òg med masse krut i beina når slaget skal stå om den første sigeren i historia i Battle of the North, men det vil nok gå føre seg i meir fredfylte former enn for 300–400 år sidan, seier Moberg.

Håpet var opphavleg å byggje vidare på konseptet om eit ritt med ti etappar i mai-juni. Det får satsingar som kvinneutgåva av Tour de France, som er ein enkelt etappe, til å bleikne.

– Vi har så langt ikkje lykkast med det. Får vi ei opning frå UCI, er det framleis ønskjeleg, seier Anders Eia Linnestad, som er prosjektleiar for teknisk gjennomføring av Battle of The North.

(©NPK)