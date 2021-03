Lewandowski skadd mot lilleputt – mistar stormøte med England

sport

Stjernespissen fekk smerter i kneet og vart bytt ut etter ein dryg times spel. Det skjedde like etter at han hadde skåra sitt andre mål for kvelden.

Dagen etter stadfesta Polens fotballforbund at Lewandowski ikkje blir klar til England-kampen.

«Robert Lewandowski vil ikke spille i onsdagens VM-kvalifiseringskamp mot England i London på grunn av en skade i høyre kne. Behandlingstiden for denne type skade er vanligvis fem til ti dager», heiter det i pressemeldinga til forbundet.

Det betyr at Lewandowski òg står i fare for å gå glipp av Bayern Münchens kamp mot serietoar RB Leipzig og Alexander Sørloth førstkommande laurdag.

